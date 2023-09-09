ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف الأردن عند 'B+/B' مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية على تصنيفها الائتماني لدولة الأردن عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكالة ستاندرد آند بورز

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الآفاق الاقتصادية للأردن بدأت في التحسن بفضل "جهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها الحكومة".

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يستمر دخل الفرد الحقيقي في الأردن في الارتفاع اعتبارا من 2023 فصاعدا بعد انخفاض مستمر خلال العقد الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنه ورغم ذلك، لا تزال البطالة ورصيد الديون الحكومية في الأردن مرتفعان للغاية وأعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أن توقعاتها المستقرة للأردن انعكاس لتوقعها بأن يظل "زخم الإصلاح في الأردن ودعم المانحين" قويا.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه بإمكانها رفع تصنيفات الأردن إذا تسارع النمو الاقتصادي في البلاد إلى مستوى أعلى بشكل مستدام، مما يؤدي إلى زيادة في الوظائف في القطاع الخاص وفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وتابعت أن من المرجح أيضا أن يتوقف قرارها برفع تصنيف الأردن من عدمه على ما إذا كانت الحكومة قادرة على خفض نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، وقالت إن ذلك يحتاج على الأرجح إلى إجراء المزيد من التحسينات في ضبط أوضاع المالية العامة في القطاع العام.

وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز أيضا من أنه بإمكانها تخفيض تصنيف الأردن في حال توقف زخم الإصلاح أو إذا ما تضاءل فجأة الدعم القوي الحالي من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، مما يؤدي إلى ضغوط تمويل خارجية.

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.

وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25% من 8.5%.

ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورغان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، وفق رويترز.

وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر اند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.