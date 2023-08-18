وكالة الفضاء المصرية: اكتمال توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية خلال 2030 (فيديو)

تحدث الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن دور وكالة الفضاء المصرية في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والفوائد التي تعود على مصر من الأقمار الصناعية سواء في موضوع التغيرات المناخية أو التنبؤ بالكوارث أو غيرها.

و‏قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، من داخل وكالة الفضاء المصرية.إن القانون رقم 3 لعام 2018 نص على دور وكالة الفضاء المصرية في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

‏وتابع: الأقمار الصناعية مهمة جدا وأصبحت ضرورة وليست رفاهية، وهامة جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التي امتلكت أقمار البث الفضائي.



وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه في عام 2007 أطلقت مصر أول قمر صناعي خاص بالاستكشاف في مدار منخفض هدفه التصوير، وكان بداية لتدريب كوادر مصرية على تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وهذا تم في دولة أوكرانيا عام 2003 وتدرب مجموعة من المهندسين المصريين على هذه التكنولوجيا.

‏وتابع: أن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تعطينا صورة كاملة على كل الموارد الموجودة في الدولة المصرية مثل الأنهار والمياه والزراعة وتحليل الأجواء والتغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث، مضيفا: “نحن نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع المصرية”.

توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمر بعدة مراحل

وذكر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمر بعدة مراحل هي التجميع والتكامل والاختبار وهناك مرحلة أخرى خاصة بالتصميم وهذا يكون على حسب تعقيب الأنظمة المختلفة الموجودة داخل القمر الصناعي.

وأردف: "نحن الآن بصدد تجهيز مخبر متكامل وحديث جدا ويقوم على أحدث التكنولوجيا والمزايا الموجودة في وكالة الفضاء الأوروبية والذي نطلق عليه معمل التصميم المتزامن ونحن بصدد تجهز هذا المختبر.