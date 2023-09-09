السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أنسب وقت للشراء.. أسعار الذهب اليوم السبت

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

 حالة من الاستقرار يشهدها المعدن الأصفر، اليوم السبت، في محلات الصاغة بعد سلسلة من الانخفاضات، وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم كل ما يهتم به القارئ، نستعرض لكم في سياق السطور التالية أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت.

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أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة.. عيار 22 بكام

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الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في أسبوع

سعر جرام الذهب عيار 24 

ثبت سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 2514.25 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند 2304.75 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى  2200 جنيه للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة إلى 1885.75 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 14

بينما حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 1466.75 جنيه للبيع، و سجل سعر الشراء نحو 1460 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم السبت حوالي 1257.25 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 9

كما استقر سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة عند مستوي 942.75 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب: 

انخفض سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات، وعيار 21، خلال تعاملات صباح اليوم 160 جنيهًا، بالمقارنة بسعر جنيه الذهب أمس الجمعة، ليسجل الآن 17600 جنيهًا للبيع، و17520 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب عالميا: 

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال آخر تعاملات بورصة الذهب العالمية مساء أمس الجمعة، لتصل أونصة الذهب حاليًا 1921 دولارًا للبيع، في المقابل 1920 دولارًا للشراء.

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