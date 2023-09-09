أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

سعر الذهب.. شهدت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية استقرارًا ملحوظاً، حيث إنه لم يطرأ أي تغيير على سعر المعدن الأصفر واستقر عند آخر تحديث سجله أمس، والذي ارتفعت خلاله كل الأعيرة كالآتي:

وعالميًا، استقر سعر أونصة الذهب اليوم عند 1919 دولارًا، ويتجه سعر الذهب العالمي لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7%، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة لـ الذهب 0.4% إلى 1949.40 دولار.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة

الذهب

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند آخر زيادة له بنحو 80 جنيهًا؛ ليسجل:

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم عند آخر ارتفاع له بنحو 12 جنيهًا ليصل لـ2526 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم بختام تعاملات الصاغة على آخر زيادة له بنحو 10 جنيهات؛ ليصل لـ2210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم عند آخر ارتفاع له بنحو 12 جنيهًا ليصل لـ2526 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند آخر ارتفاع له بنحو 8 جنيهات ليصل لـ1894 جنيها.