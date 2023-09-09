السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

إسراء عبدالفتاح مفعمة بالأنوثة في أحضان حمدي الميرغني

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت الرومانسية ولحظات من الحب والدفء على أجواء جلسة تصوير للفنانة إسراء عبدالفضيل وزوجها حمدي الميرغني أمام الشاطئ.

وظهرت إسراء عبدالفتاح  بإطلالة ناعمة مفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان قصير فضفاض بأكمام واسعه صمم من قماش الحرير المزركش بالزهور بالكامل.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل عفوي فوق كتفيها دون تكلف ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البنيك في الشفاه.

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