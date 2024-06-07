طقس حار جدًا.. نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو، حيث أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة على أغلب المحافظات، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لآشعة الشمس.

نصائح للمواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة

كما نشرت عدد من الإرشادات الهامة التي لابد من الالتزام بها خلال الموجة الحارة ومنها:

عدم الخروج وقت ذروة الحرارة خلال اليوم.

استخدام أغطية الرأس.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

درجات الحرارة اليوم 7-6-2024

ونشرت الهيئة درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بالمحافظات اليوم والتي جاءت كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 41

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 25 و 40

درجة الحرارة في الزقازيق .. 27 و 41

درجة الحرارة في طنطا .. 25 و 40

درجة الحرارة في دمياط .. 24 و 34

درجة الحرارة في بورسعيد .. 24 و 35

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 23 و 42

درجة الحرارة في السويس .. 24 و 41

درجة الحرارة في العريش .. 23 و 36

درجة الحرارة في رفح .. 22 و 36

درجة الحرارة في رأس سدر .. 26 و 41

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 36

درجة الحرارة في الطور .. 24 و 37

درجة الحرارة في طابا .. 24 و 38

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 31 و 42

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 32

درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 30

درجة الحرارة في السلوم .. 19 و 31

درجة الحرارة في سيوة .. 24 و 43

درجة الحرارة في الغردقة .. 29 و 41

درجة الحرارة في مرسى علم .. 28 و 41

درجة الحرارة في الفيوم .. 23 و 41

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 42

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 42

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 43

درجة الحرارة في سوهاج .. 29 و 44

درجة الحرارة في قنا .. 29 و 46

درجة الحرارة في الأقصر .. 30 و 47

درجة الحرارة في أسوان .. 31 و 47

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 29 و 46

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 29 و 46

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 38

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 37

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 39

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 37