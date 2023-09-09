إحالة أطباء الأطفال بمستشفى أبوتشت لـ«الجنايات»

بعد حملة «الوفد» وكشف وفاة الطفلة «قسم»

استجابة للحملة التى نشرتها «الوفد» وكشفت فيها التجاوزات التى وقعت بمستشفى أبوتشت والتقصير الذى ارتكبه أطباء قسم الأطفال مما نتج عنه وفاة الطفلة قسم محمود أبوالحسن والتى كانت تبلغ 4 أشهر، وتم تحويل القضية الى محكمة الجنايات بقنا وشملت كلا من : د. محمد حسن عبد العظيم، ود. سهير رسلان حسين ود. إكرام محمد عبدالرحيم بتهمة الإهمال والرعونة وعدم مراعاة القوانين واللوائح فى معاملتهم للطفلة المجنى عليها بالطريقة المثلى والتى تتناسب مع حالتها الصحية، حيث ذكر تقريرا النيابة والطب الشرعى اللذان حصلت «الوفد» على نسخة منهما عدم جدية الأطباء الثلاثة المذكورين فى متابعة حالة الطفلة وعدم ملاحظتهم للاحتباس البولى الذى كانت تعانى منه مما أدى الى حدوث فشل كلوى، ومن ثم حولوها الى مستشفى سوهاج الجامعى مما أدى الى تأخر الحالة وعدم القدرة على إنقاذ حياتها وهو ما نتج عنه وفاتها.

وخلصت التقارير الى أن الأطباء المتهمين قد قاموا بجريمتهم نتيجة إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم على النحو الذى أكدته التحقيقات التى جرت على مدار الأشهر الماضية.

وقال محمود أبوالحسن والد الطفلة المتوفاة إنه يتعرض لعمليات مساومة خلال الفترة الحالية للضغط عليه من أجل التنازل عن حق ابنته فى مقابل مبالغ مالية كبيرة تتعدى 100 ألف جنيه حسب العروض التى تلقاها.

وكانت تغطية «الوفد» قد لقيت صدى كبيرا دفع أجهزة الأمن لاستدعاء والد الطفلة «قسم» وحمايته وتوفير كل الظروف لاستبيان الحقيقة من خلال تحقيقات النيابة وسؤال المتهمين والشهود.

وأضاف «أبوالحسن» أنه لن يتنازل عن حق ابنته وحقوق كل الأطفال الذين توفوا فى قسم الأطفال أو عانوا ضمن الإهمال الطبى الذى يتكرر فى مستشفى أبوتشت وليكونوا درسا لباقى الأطباء الذين لا يراعون أصول مهنتهم الإنسانية وتقوى الله فى أولاد الناس الغلابة.