احباط محاولة راكب تهريب أقراص مخدرة داخل ملابسه بمطار برج العرب

تحقق نيابة برج العرب بغرب الاسكندرية فى واقعة احباط محاولة تهريب عدد من الاقرا ص المخدرة اثناء قيام احد الركاب بتهريب المواد الخدرة داخل طيات ملابسه الخاصة .

كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا من مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانى الجوية يفيد تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طيران الخطوط العربية القادمة من برجامو، تم ضبط 26 شريطا بها أقراص مخدرة مخبأة بين طيات الملابس الخاصة براكب مصرى الجنسية ، وقرر مصطفى العربى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.