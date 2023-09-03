ضبط 80 ألف ريال سعودى و 10 آلاف جنية مصرى داخل علبة كريم بمطار برج العرب بالاسكندرية

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب 80 ألف ريال سعودي و10 آلاف جنيه مع راكب مصري اثناء محاولته اخفاءهم داخل علبة كريم بين طيات ملابسه للسفر الى دولة السعودية .

كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا من مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية، يفيد ضبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين على رحلة طيران الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلي جدة تم ضبط 80 ألف ريال سعودي و10 آلاف جنيه مصري بحوزة راكب مصري خبأها في أكياس بلاستيك داخل علبة كريم شعر محكمة الغلق

ونجح في الضبط، لجنة جمركية برئاسة سعد عبادي مدير إدارة الجمرك ومصطفي الصالحي وأسماء علي وإنجي محمود مأموري الحركة ومحمد جمال بالأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي.

وقرر مصطفي العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2023، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية