إخماد حريق اندلع في برج سكني بمدينة نصر

اندلع حريق داخل برج سكني مكون من 11 طابق في مدينة نصر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية الي مكان البلاغ.

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وكانت غرفة عمليات عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل الشقة بعقار سكنى مكون من 11 طابق بحي شرق مدينة نصر وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة مدينة نصر الي مكان البلاغ.

وفرضت قوات الأمن كردون أمنى بمكان الحريق وحاصرت كرات اللهب والسيطرة على النيران ومنع خطر الامتداد الى باقي العقار فيما اصيب شخص وتم نقله إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واخطار النيابة العامة.

وفي وقتٍ سابق،أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد حريقا شب في منزل بقرية النويرة بمركز إهناسيا دون وجود خسائر بشرية أو إصابات وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية النويرة بمركز اهناسيا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.