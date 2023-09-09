فرار المواطنين خارج منازلهم خوفًا من الزلزال المدمر بالمغرب (شاهد)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر فرار المواطنين المغاربة خارج منازلهم خوفًا من الزلزال المدمر.

وأظهرت الفيديوهات تجمع المئات من المواطنين خارج المنازل وسط حالة من البكاء والذعر خوفًا مما حدث لهم جراء الزلزال المدمر.

جدير بالذكر أن التلفزيون المغربي، أكد على ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة في وقت مُبكر، اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابًا.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

At least 632 people died due to devastating earthquake in Morocco.#Morocco #زلزال_المغرب pic.twitter.com/ojoDdIf5lU — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) September 9, 2023

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

وانهارت مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، حيث شعر السكان بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

مركز الزلازل الأورومتوسطي

وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.