بيان إماراتي عاجل بشأن زلزال المغرب المُدمّر

أصدرت "وزارة الخارجية الإماراتية"، بيانًا هامًا عبرت فيه عن تعازي بلادها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

كما عبرت الوزارة الإماراتية؛ عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المغرب يُسجّل ارتفاعًا جديدًا في الإصابات والوفيات جراء الزلزال القوي

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب "المغرب"، إلى 632 وفاة و329 إصابة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

ولقي 27 شخصا مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين، في حين لم تعط السلطات أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، بإقليم الحوز التابع جهة مراكش آسفي.

وأشار المعهد في نشرة إنذارية إلى أن الهزة حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة للإقليم.

وأكد المعهد تسجيل الهزة على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا.