خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر

فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليون الارضي لشهر سبتمبر 2023 م، وذلك استعدادًا لدفع الفاتورة وتجنبًا لقطع خدمة الانترنت.

فاتورة التليفون الارضي

ويتم قطع الخط الأرضي على العملاء الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدهاومنعهم من إجراء المكالمات بدءًا من يوم 15 أكتوبر 2023، إذا استمر العملاء في عدم الدفع، ويتم وقف استقبال المكالمات أيضا بدء من يوم 15 أكتوبر المقبل.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الاستعلام عن التليفون الارضي لشهر سبتمبر:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط

https://billing.te.eg/ar-EG

يجب إدخال كود المنطقة

إدخال رقم التليفون الأرضي

النقر على إظهار الفواتير

تظهر جميع البيانات

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

النقر على سداد، ثم الذهاب إلى أعلى الشاشة

استكمال عملية الدفع

إضافة البريد الإلكتروني

النقر على سداد

طرق الدفع

كما يتم الدفع من خلال تطبيق ماي وي باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات.

يتم الدفع من خلال جميغ فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777.

أو يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم الدليل وهو 140.