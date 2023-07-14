الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تبدأ غدًا.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث الكثيرون عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 والمقرر أن تقوم الشركة بإصدارها غدًا السبت 15 يوليو.

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موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو

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استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي

في التقرير التالي كل ما تريد معرفته موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، ورابط الاستعلام عن الفاتورة وكيفية سدادها.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من غد السبت 15 يوليو 2023 على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتي يوم الإثنين 15 أغسطس.

عقوبات التأخير 

تبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5 % كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

فاتورة التليفون الارضى 

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

وقد فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوي الجمهورية والبالغة 1571 سنترال من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير على المواطنين دفع الفواتير إضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .

موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023

فيما تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023.

 وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، كى يكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات we بتحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وهو نظام محاسبة للعملاء يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد المتبقي.

التليفون الارضى 

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

من الممكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

ستظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

من الممكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

 

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