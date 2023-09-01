تصدرت فاتورة كهرباء شهر سبتمبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، إذ يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة شهر سبتمبر، لا سيما بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا للمرة الثالثة.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم كل ما يبحث عنه القارئ ويهتم به، نرصد لكم في سياق السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة من هنـــــــــا.

اختيار الخدمات ومنها اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

اختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك).

اختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

الضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين " فاتورة سابقة " و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مره أخرى .

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نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

تجنب وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة، يجب تركه حتى يبرد مع التأكيد على أغلاق باب الثلاجة بإحكام.

غلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط عند استخدام غلاية المشروبات الساخنة.

استخدام مكواه البخارية خلال كي الملابس مع تجميع كل المراد كيها مرة واحدة في الأسبوع فقط.

يجب تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط، مع ضبط درجة حرارته من 50/ 60 درجة مئوية بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.

ترك مسافات بين 10 إلى 15 سم خلف الثلاجة وأيضا مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليسار واليمين، بهدف زيادة التهوية مما يساعد في تقليل استهلاك الكهربائية.

تجنب عدم فتح الفرن أكثر من مرة عند إعداد الطعام حتى لا تنخفض درجة حرارتها وتستهلك كهرباء أكثر.