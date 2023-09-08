السيارة سوزوكي اسبريسو أوتوماتيك تصل إلى مصر

كشفت شركة مودرن موتورز، وكيل سيارات سوزوكي اليابانية في مصر، عن نسخة أوتوماتيك من السيارة إسبريسو، وجاء تقديم سوزوكي إسبريسو أوتوماتيك، في احتفالية ضخمة نظمتها شركة مودرن موتورز، بمنتجع الجلالة، بحضور محمد يونس، الرئيس التنفيذي للشركة، وصبري خليل صبرى خليل، رئيس قطاع تطوير الموزعين، وإسلام مهدي، رئيس قطاع التسويق، وعدد من قيادات الشركة، ورجال الصحافة والإعلام.

اسبريسو

وشهد المؤتمر كذلك طرح السيارتين سوزوكي فرونكس Fronx، وسوزوكي جراند فيتارا لأول مرة كذلك في السوق المحلية.

المواصفات الفنية لسوزوكي اسبريسو

وتقدم مودرن موتورز سيارات سوزوكي اسبريسو أوتوماتيك في مصر كسيارة كروس أوفر صغيرة بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي بقوه 67 حصان وعزم دوران 90 نيوتن متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن مودرن موتورز، تعتمد النسخة المانيوال من السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

التجهيزات ووسائل الأمان لسوزوكي إسبريسو أوتوماتيك

ودعمت طرازات «إسبريسو» بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها نظام مانع إدارة المحرك، وجنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وإمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك، فرامل ABS.

كما توفر لها في الداخل تكييف هواء وشاشة عرض وطي المقاعد الخلفية وعجلة قيادة باور ستيرنج مع سنتر لوك وزجاج كهربائي في الامام. كما تعتمد على مصابيح أماميه بإضاة هالوجين.

كما زودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية، ومخرج كهرباء 12 فولتا، ولوحة عدادات رقمية، وغيرها.

تقدم مودرن موتورز السيارة سوزوكي إسبريسو، بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق

الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي اسبريسو