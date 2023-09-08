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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لعدم إجادته السباحة.. التصريح بدفن جثمان شاب توفي غرقًا بالخصوص

غرق شاب أرشيفية
غرق شاب أرشيفية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية  بدفن جثمان شاب عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لقي حتفه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تمكنت إدارة الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثمان الشاب.

 

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انتشال جثمان شاب غرق في مياة ترعة الإسماعيلية

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لعدم إجادته السباحة.. التصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في  ترعة الإسماعيلية بالخصوص 

 حيث أفادت التحريات بأن المتوفي نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثمان للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "أدهم م م"، 19 سنة، شاب، مقيم دائرة القسم، بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تدخل لفض مشاجرة فطعنه بسكين ..القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية  

كما كشفت التحريات الأولية لجهات التحقيق بالقليوبية ،  في واقعة مقتل شاب يدعى محمد مسعد، مقيم بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أنه خلال تدخله لفض مشاجرة مع أهله، تعدى عليه الطرف الآخر بسكين وطعنه بالفخذ أودت بحياته.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، القبض على المتهم مرتكب الواقعة ويدعي م. ص سائق، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى محمد.م، بطعنة نفاذة بسكين أودت بحياته. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه عندما تدخل الشاب المجني عليه لفض مشاجرة نشبت مع عائلته وبعض الأشخاص، وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 

 

 

 

 

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