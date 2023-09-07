جهود مكثفة لكشف غموض غرق عامل بمحطة مياة العبور

تكثف أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثمان عامل غرق بمحطة مياه في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتم انتشال الجثمان ونقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شخص جثمان هامد إثر تعرضه للغرق.

انتشال الجثمان وتحرير محضر بالواقعة

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «ر م ع ر» 44 سنة غرقا بمحطة مياه العبور في محافظة القليوبية، وتم انتشال الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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