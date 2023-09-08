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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتشال جثمان شاب غرق في مياة ترعة الإسماعيلية

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص، عندما نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه، وتم نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها، وتحررمحضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث وتم انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق «أدهم م م» 19 سنة بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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