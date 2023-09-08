العام الدراسي الجديد| إتاحة منصة بث مباشر في كل محافظة

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية مع بداية العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص، وأن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أنه ينضم لهذه القنوات التعليمية خلال العام الدراسي الجديد مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء وجارى العمل على ضوابط التعيين.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

توجيهات العام الدراسي الجديد

وشدد وزير التربية والتعليم على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وشدد وزير التربية والتعليم على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى التأكيد من الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم إصدار قرار وزارة بهذا الشأن في العام الدراسي الجديد يتضمن الشروط والعقوبات.

