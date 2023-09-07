العام الدراسي الجديد| وزير التعليم يشدد على الالتزام بتحية العلم

شدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الالتزام بتحية العلم خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024.

غرس قيم المواطنة خلال العام الدراسي الجديد:

وجَّه وزير التربية والتعليم بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية خلال العام الدراسي الجديد.

نبَّه وزير التربية والتعليم بضرورة أداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني خلال العام الدراسي الجديد، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

ضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

أكد وزير التربية والتعليم ضرورة انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن.

شددَّ وزير التربية والتعليم على المتابعة المستمرة، من جميع أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وشددَّ وزير التربية والتعليم على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

نبه وزير التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، من أجل سلامة الطلاب.

نوَّه وزير التربية والتعليم بضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.

وشدد وزير التربية والتعليم على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية مشيرًا إلى أن توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.