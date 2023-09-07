تسكين المعلمين الجدد مع بداية العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسكين المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم مع بداية من العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024.

سد عجز المعلمين:

أشار وزير التربية والتعليم إلى وجود الكثير من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء وجارٍ العمل على ضوابط التعيين.

أضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم أيضًا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقًا للضوابط المحددة.

لفت وزير التربية والتعليم إلى أن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيًّا ويتاح لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه ينضم لهذه القنوات مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص.

شدد وزير التربية والتعليم على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية مشيرًا إلى أن توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، تتم من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلًا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية وينتهى بتقرير تشخيصي علاجى على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

كشف المعلمين الجدد:

تسلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم من الكلية الحربية.

نوه مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن تسليم أسماء الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم على المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة.

ذكر مصدر وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التواصل مع الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد معهم فورًا، واستلام مهام عملهم وتوزيعهم على المدارس.

يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقًا للقرار (2297) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، ووفقًا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث إنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.