مكان استضافة قمة العشرين بالهند.. "أعجوبة معمارية"

تستضيف الهندُ، على مدار يومي غدًا السبت وبعد غد الأحد، القمةَ الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في مركز المؤتمرات الدولي الكبير للمعارض "بهارات مندابام"، المقام في ميدان براغاتي في قلب العاصمة نيودلهي، ويتساءل الكثير من المواطنين عن أسباب إقامة قمة العشرين في هذا المكان بشكل خاص.

مركز المؤتمرات الدولي الكبير للمعارض

وكان افتتح رئيسُ وزراء الهند ناريندرا مودي، مركز المؤتمرات الدولي الكبير للمعارض بالتزامن مع بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند، وتحرُّرها من الاحتلال البريطاني.

وتم تشيد هذا المركز ضمن تجديد مبانٍ تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية في ميدان براغاتي بالعاصمة، وياتي هذا المركز بمثابة شهادة على الخطوات الواسعة للبلاد في النمو والتنمية والمشروعات الوطنية العملاقة، وتأكيد على دعم الحكومة لقطاع الاقتصاد وسياحة المؤتمرات في الهند.

أسباب بناء مركز المؤتمرات الدولي الكبير للمعارض:

يعود بناء المركز في ميدان براغاتي كجزء من تحول الهند إلى قوة عظمى عالمية، وتم تصميم مركزَ المؤتمرات الدولي على شكل صدفة محارة، ودمجت في طرازه المعماري عناصرَ غنية ومتنوعة من الفن والثقافة والإنجازات العلمية التي حقّقتها في مجال الطاقة وأبحاث الفضاء.

اتساع مركز المؤتمرات الدولي وعدد المدارج والمساحة:

يتّسع مركز المؤتمرات الدولي لـ7000 شخص، ويضمّ مدرجًا يستوعب نحو 3000 شخص، كما يضمّ ست قاعات عرض حديثة بمساحة عرض تبلغ 1.5 ألف متر مربع، وشيد على مساحة 123 فدانًا، وهو أكبر مركز للمعارض في نيودلهي.