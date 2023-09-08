رئيس الإمارات يصل الهند للمُشاركة في قمة مجموعة العشرين

وصل "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس الإمارات، إلى دولة الهند في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين 2023 والتي تُشارك فيها أبو ظبي ضيف شرف، وتُعقد تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد " في نيودلهي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الهند

ويُرافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة وفد يضم كلا من الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

كما يرافق رئيس دولة الإمارات، وفق وكالة (وام) أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وفيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وعبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند.

وسيشارك وفد دولة الإمارات خلال الزيارة على هامش فعاليات القمة، في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين يبحث خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها، تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.