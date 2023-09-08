أسباب حدوث عدوى العين المفاجئة

عدوى العين هي مرض في العين تصاب به بسبب الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا أو الفيروس أو الفطريات، عدوى العين الأكثر شيوعا هي العين الوردية (التهاب الملتحمة).

تسبب الفيروسات معظم حالات العين الوردية، ولكن البكتيريا يمكن أن تسبب العين الوردية أيضا، ولا يمكنك علاج الالتهابات الفيروسية بالمضادات الحيوية. تعمل المضادات الحيوية فقط على الالتهابات البكتيرية.

يمكن أن تحدث التهابات العين في عين واحدة أو كلتا العينين. بعض الإصابات ليست خطيرة، والبعض الآخر عبارة عن حالات طوارئ طبية يمكن أن تسبب فقدان البصر. يمكن أن تؤثر التهابات العين على أي جزء من عينك تقريبا.

يمكن أن يكون لديك عدوى على جفنك أو الملتحمة أو القرنية أو الأجزاء الخارجية من عينك.

وعدوى العين المفاجئة والذي عادة ما تظهر أعراضه بشكل سريع؛ قد يحدث نتيجة سبب معين يكون واضحًا لمريض أو نتيجة سبب غير معروف على النحو التالي:

عدوى العين المفاجئة معروفة الاسباب

تعرض المريض لحدوث صدمة في العين ينتج عنها خدشًا بسيطًا بالقرنية.

أو أيضًا نتيجة التعرض لحدوث إصابة في الأنسجة المحيطة بالعين.

أو كذلك كرد فعل نتيجة التعرض لبعض المهيجات مثل: الأتربة والغبار وغير ذلك.

عدوى العين المفاجئة غير معروفة الاسباب

في بعض الحالات قد يحدث التهاب العين نتيجة أسباب غير معروفة لدى المريض، على سبيل المثال:

نتيجة إصابة العين بعدوى بكتيرية.

أو كذلك في حال التعرض لعدوى فيروسية.

أو التعرض للحساسية.

كما أنه من قد المحتمل أن بنتج التهاب العين عن أحد أمراض المناعة الذاتية، ولكن في هذه الحالة يكون الالتهاب غير مفاجئ، ومن الوادر أن يعاني الشخص من الالتهاب بشكل متكرر.