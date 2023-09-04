8 نصائح لوقاية العين من أضرار استخدام «المحمول»

توصلت دراسة حديثة إلى أن الضوء الأزرق الذى يخرج من الهواتف الذكية يمكن أن يؤدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالعين، وتتزايد الأضرار بزيادة فترات استخدام الهاتف، وحذرت الدراسة الصادرة عن جامعة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، أن الجزيئات فى شبكة العين تمتص الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية، وتتسبب فى إنتاج مادة كيميائية سامة، التى تقتل بعد ذلك الخلايا، وتوصلت الدراسة أن هذا الضرر الذى يلحق بالأعين، ربما يقود إلى ظهور بقع كبيرة فى مجال رؤية العين.

ويقول الدكتور فرحات على فرحات، استشارى طب وجراحة العيون: من المؤكد أن استخدام الهاتف المحمول خلال السنوات الأخيرة الماضية صار شيئاً مهماً وضرورياً، ولم يعد هناك قدرة على الاستغناء عن استخدامه، خصوصاً بعد ظهور الأنواع الحديثة منه، التى تمكن الشخص من استخدام شبكات الإنترنت بسهولة، وإنجاز بعض الأعمال والأمور المالية الهامة اليومية، وكذلك أصبح هناك إدمان على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يجعلهم يستخدمون الهاتف لساعات طويلة بشكل يومى.

ويوضح الدكتور فرحات على فرحات: مع التقدم التكنولوجى أصبحنا نلتصق بشاشات الهاتف المحمول والحاسوب لساعات متواصلة، مما يؤثر سلبياً على الصحة وخاصة صحة العين، كما أن البعض قد يعانى من الصداع أو ظهور الهالات السوداء حول العينين.

ويضيف الدكتور فرحات على فرحات: يصدر الضوء الأزرق بصورة طبيعية من الشمس، وله فوائد عديدة، منها تحفيز الذاكرة، وزيادة الانتباه واليقظة، وتحسين المزاج، وتنظيم الإيقاع الطبيعى للنوم، إضافة إلى دوره فى دعم نمو الخلايا البصرية، وخاصة عند الأطفال.

وعلى الرغم من أن الهواتف المحمولة تصدر نفس النوع من الأشعة، فإن التعرض للضوء الأزرق والأشعة الصادرة عن الأجهزة الكهربائية، قد يسبب العديد من الأضرار على البصر، ونذكر فيما يلى أبرز أضرار الهاتف المحمول على العين:

يتم امتصاص معظم الأشعة الصادرة عن الهواتف المحمولة للشبكية، مرورًا بالعدسة والقرنية، مما يسبب ضررًا على خلايا الشبكية ويسبب التنكس البقعى على المدى الطويل، ويسبب مشكلات خطيرة فى النظر. وكذلك تقليل قدرة العين على الرؤية بعيدة المدى أو ما يُعرف بقُصر النظر، وهو من أبرز أضرار الهاتف المحمول على العين، وخاصة عند الأطفال، حيث يكون ضرر الضوء الأزرق أكبر على الأطفال؛ لأن أعينهم تعمل على امتصاص الضوء الأزرق بشكل أكبر.

ويوضح الدكتور فرحات على فرحات: يسبب استخدام الهواتف المحمولة لساعات طويلة دون راحة، زيادة فرصة حدوث كل مما يأتى، وحدوث العديد من مشكلات النظر، مثل: الساد، أو الماء الأبى، وظهور الظفرة فى العين، وحدوث سرطان فى الأنسجة البصرية، ويقل معدل رمش العيون فى حال استخدام الهواتف المحمولة دون ملاحظة الشخص لذلك، ما يؤدى إلى إجهاد واحمرار العينين، وغباش الرؤية، وحدوث جفاف شديد أو ما يعرف بمتلازمة جفاف العين.

د. فرحات على فرحات

ويظل السؤال: هل يسبب استخدام الهاتف المحمول أضرار أخرى على الجسم؟

يجيب الدكتور فرحات على فرحات: إضافة إلى أضرار الهاتف المحمول على العين نتيجة الضوء الأزرق، فقد يكون هناك أيضًا ضرر على خلايا الدماغ ينتج عن طاقة التردد الراديوى المستخدمة فى الهواتف المحمولة. وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تثبت تسبب الهواتف المحمولة بسرطان فى الدماغ، إلا أن الحذر واجب فى التخفيف من استخدامها، والحرص على اتباع نصائح الوقاية لعدم وجود دراسات طويلة المدى تثبت عكس ذلك.

ومن الأضرار الأخرى التى قد يسببها استخدام الهاتف المحمول ما يأتى:

حدوث ألم وتشنج فى عضلات الظهر والرقبة، وصداع ناتج عن إجهاد العين و اضطراب النوم، وخاصة فى حال استخدام الهاتف قبل الخلود للنوم.

وينصح الدكتور فرحات على فرحات، للتخفيف من أضرار الهاتف المحمول على العين، والجسم باتباع النصائح الآتية:

أولًا: عدم استخدام الهاتف المحمول أو أى جهاز إلكترونى، مثل أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية بأنواعها لأكثر من 20 دقيقة متواصلة،

ثانيًا: يُنصح بالقيام بأى نشاط آخر لا يتطلب تركيز العين على أشياء قريبة لمدة 20 ثانية على الأقل.

ثالثًا: استخدام نظارات الحماية من الضوء الأزرق عند استخدام الهاتف المحمول، أو جهاز الحاسوب للتقليل من إرهاق العين الناتج عن الضوء الأزرق، كما أن لهذه النظارات دوراً فى التقليل من اضطراب النوم الناتج عن استخدام الهواتف المحمولة.

رابعًا: محاولة إبعاد الهاتف المحمول عنك خلال استخدامه عن طريق استخدام مكبر الصوت للمكالمات، وعدم التحدث بالهاتف لفترة طويلة، ويمكنك أيضًا استخدام وضعية منفذ الصوت اللايدوى لإجراء المكالمات دون استخدام الهاتف عن قرب.

خامسًا: الحرص على إلزام الأطفال بفترة معينة خلال اليوم لاستخدام الهواتف والأجهزة الذكية، وتشجيعهم على الخروج من المنزل وممارسة النشاطات البدنية مع أقرانهم.

سادسًا: يُنصح بالتقليل من سطوع إضاءة الهواتف المحمولة.

سابعًا: الحفاظ على مسافة مناسبة خلال استخدام قطرات العيون المرطبة بعد استشارة الطبيب فى حال المعاناة من احمرار وجفاف العيون.

ثامنًا: الحرص على مراجعة طبيب العيون بشكل دورى لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة نظرك.