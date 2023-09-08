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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط تاجرى مخدرات بأسلحة فى البحر الأحمر

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكن  ضباط قطاع الأمن العام، فى ضبط عاطلين بالبحر الأحمر لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، تم التحفظ علي المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

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ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط

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مخدرات بـ 40 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط عصابة تصنيع العقاقير المخدرة


سقوط  تاجرى مخدرات بأسلحة فى البحر الأحمر
 

 جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص ومتاجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة القصير، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية- عدد من الطلقات- كمية لمخدرى الهيروين والشابو- مبلغ مالي- دراجة نارية "دون لوحات معدنية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد ارتكاب 8 وقائع.. تفاصيل سقوط أخطر عصابة بالشرقية

كما تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والسيارات بالشرقية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (3 عاطلين، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات (المساكن والسيارات) بأسلوبي (كسر الأبواب والمفتاح المصطنع).

اعترافات المتهمين في 8 وقائع لأخطر عصابة بالشرقية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 سيارة ملاكي خاصين بالمتهمين "من متحصلات السرقة" – مبلغ مالي) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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