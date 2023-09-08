ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في تحديد مكان تواجد (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهام 3 منهم في قضايا "سلاح بدون ترخيص - قتل - مخدرات"، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

تفاصيل ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم السيطرة على الموقف وضبطهم وعثر بحوزتهم على (31 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس –عدد من الأقراص المخدرة - بندقية آلية - 2 فرد محلي – عدد من الطلقات - مبلغ مالي - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

يأتي ذلك لستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير والأقراص المخدرة

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي تصنيع العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية،متخذين من مسكن في القطامية وكرا إجراميا لتنيصنيع الأقراص المخدرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 40 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (4 أشخاص) ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، وترويجها على عملائهم مُتخذين من أحد الأماكن المستأجرة مصنعاً ومخزناً بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على ( 5514 قرصا مخدرا – 222 قرصا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية – كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات والخامات الخاصة بالتصنيع ، وكذا ضبط (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيارتين).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد الإتجار وكذا إستخدام سيارتين للنقل والترويج .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.