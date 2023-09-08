مخدرات بـ 40 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط عصابة تصنيع العقاقير المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي تصنيع العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية،متخذين من مسكن في القطامية وكرا إجراميا لتنيصنيع الأقراص المخدرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 40 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (4 أشخاص) ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، وترويجها على عملائهم مُتخذين من أحد الأماكن المستأجرة مصنعاً ومخزناً بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على ( 5514 قرصا مخدرا – 222 قرصا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية – كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات والخامات الخاصة بالتصنيع ، وكذا ضبط (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيارتين).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد الإتجار وكذا إستخدام سيارتين للنقل والترويج .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.