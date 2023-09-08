الشباب والرياضة تختتم منافسات الألعاب الإلكترونية بمهرجان إبداع مراكز الشباب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، " إدارة التطوع " ، منافسات الألعاب الإلكترونية ،ضمن فعاليات الموسم الرابع لمهرجان إبداع مراكز الشباب ، التي يتم تنفيذها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.

وشاركت في المنافسات محافظات (قنا ، المنيا ، الإسكندرية ، المنوفية ، كفر الشيخ) ، وضمت لجنة التحكيم الدكتورة مي البطران ، المهندس ماجد فراج ، والمهندس مصطفى أبو جمرة .

والجدير بالذكر أن فعاليات مسابقة إبداع مراكز الشباب تقام خلال الفترة من ٢ - ١٧ سبتمبر لعام ٢٠٢٣ ، وتضم المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية - الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".