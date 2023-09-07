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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة "يوم الخير"

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة،  تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "يوم الخير " والتي يتم تنفيذها علي مستوى مراكز الشباب بالمحافظات ،  بمشاركة أندية التطوع والجوالة  ، من  خلال  تجميع  الملابس والحقائب والأدوات الكتابيه والمدرسية" ،  استعدادًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ، تزامنا مع   بدايه العام الدراسي الجديد .

وفي هذا الصدد بدأت محافظه قنا في جمع الملابس والحقائب المدرسية والأدوات الكتابيه والمدرسية،   بمقر مركز شباب القصر ، وبمشاركة مركزي شباب الرحمانيه  و الصياد

وفي نفس السياق بدأت محافظه الغربية مرحلة طرق الأبواب لتجميع المستلزمات والأدوات والملابس ، لتوزيعها ، وذلك بمراكز شباب الهياتم،  ابوصير،  بشبيش،  سامول المحله تانى، دمتنو المحله ثان،  بشبيش اداره المحله ثان.

و تاتي هذه المبادره تاكيدا على أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى المجتمع .

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