الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة "يوم الخير"

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "يوم الخير " والتي يتم تنفيذها علي مستوى مراكز الشباب بالمحافظات ، بمشاركة أندية التطوع والجوالة ، من خلال تجميع الملابس والحقائب والأدوات الكتابيه والمدرسية" ، استعدادًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ، تزامنا مع بدايه العام الدراسي الجديد .

وفي هذا الصدد بدأت محافظه قنا في جمع الملابس والحقائب المدرسية والأدوات الكتابيه والمدرسية، بمقر مركز شباب القصر ، وبمشاركة مركزي شباب الرحمانيه و الصياد

وفي نفس السياق بدأت محافظه الغربية مرحلة طرق الأبواب لتجميع المستلزمات والأدوات والملابس ، لتوزيعها ، وذلك بمراكز شباب الهياتم، ابوصير، بشبيش، سامول المحله تانى، دمتنو المحله ثان، بشبيش اداره المحله ثان.

و تاتي هذه المبادره تاكيدا على أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى المجتمع .