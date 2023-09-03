الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة: الإسكواش المصري يعيش حالة من التألق والتميز

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة مصر الدولية للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣٠أغسطس حتي ٣ سبتمبر، بملاعب نادي نيو جيزة.

txt

وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لانطلاق البطولة الإفريقية لكرة الطائرة

txt

وزير الشباب والرياضة المصري يؤازر منتخب ناشئات اليد ٢٠٠٤

حضر حفل الختام مايكل جايد رئيس الاتحاد الألماني ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، والدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية متميزة في لعبة الإسكواش وتسير من نجاح إلى نجاح، فالإسكواش المصري يعيش حالة من التألق والتميز تدعمها الدولة على كافة المستويات، معبراً عن ثقته في أن هؤلاء الأبطال هم مستقبل الاسكواش المصري، مشيراً إلي أهمية البطولة من خلال  إضافة نقاط للاعبين تساعدهم في تحسين التنصيف العالمي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عالياً فى مختلف المنافسات الدولية والقارية.

يشارك في البطولة ١٤ دولة مختلفة، ويتنافس خلالها ٢٧٠ لاعب من مختلف دول العالم هم امريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والامارات والكويت والعراق.

يذكر أن البطولة تندرج ضمن أجندة بطولات الاتحاد الاوروبي بعد نجاح المجلس الحالي في اقامة برتوكول مع الاتحاد الاوروبي.

مواد متعلقة

لماذا يعد X أسوأ تغيير لتويتر في التاريخ؟

برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما على أوساسونا بهدف كوندي

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية