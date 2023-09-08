وزير الرياضة يشهد مباراة منتخب مصر الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا أمام إثيوبيا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا، التي أُقيمت في استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وانتهت المباراة بفوز منتخبنا بهدف نظيف لـ الاعب مصطفي فتحي، وبذلك يبقي منتخبنا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ١٥ نقطة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني بعد التأهل لأمم أفريقيا والعمل علي التتويج بها، مشيرًا إلي تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

وأوضح وزير الرياضة، أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية على مستوى كرة القدم، وإدخال البهجة والسعادة في نفوس الشعب المصري.

وتمني الوزير أن يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم خلال المباريات القادمة للمنتخب في تصفيات كأس العام، مشيرًا أن الجماهير المصرية دائمًا تؤازر المنتخب في مشوارهم سواء الإفريقي أو كأس العالم.

الهدف الوحيد في المباراة

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية من عمر مرموش، ترتد من الحارس، وتابعها مصطفى فتحي، مستهدفاً تحقيق الهدف الأول، لتستقر الكرة في أحضان شباك مرمي المنتخب الاثيوبي معلنًا أول أهداف الفراعنة في اللقاء.

كما شهد نصف اللقاء الأول إهدار الفراعنة للكثير من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة النتيجة أبرزها فرص مصطفى محمد ومصطفى فتحي ورأسية محمد عبدالمنعم.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء وأهدر الكثير من الفرص، كما ألغى الحكم هدفين للفراعنة بداعي الأخطاء أبرزهم هدف سام مرسي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – محمود حمادة – حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى فتحي – مصطفى محمد – عمر مرموش

وتعد المباراة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن منتخبنا التأهل لنهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار والتي تقام في بداية العام المقبل، حيث يتربع الفراعنة على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات بينما خسر مباراة وحيدة من إثيوبيا.