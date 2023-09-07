الشباب والرياضة بالغربية تعلن عن برنامج القيادي في المراسم والبروتوكولات

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بقيادة الدكتور محمد الملوانى منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس عن تنظيم برنامج تدريبى بعنوان " القيادى " في المراسم والبروتوكولات.

ويعتمد البرنامج على التعرف على مفهوم البروتوكول والاتيكيت، اكتشاف أهم قواعد البروتوكول ومجالات تطبيقها، اكتساب مهارات فن التعامل مع كبار الشـخصيات، التعرف على إتيكيت استقبال الضيوف والزيارات الرسمية، الاطلاع على اتيكيت وفن المحادثة والتخاطب ووسائل الاتصال الالكترونية، إبراز دور العلاقات العامة وعلاقاتها بالمراسم والبرتوكولات ، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة العلاقات العامة والاعلام) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء

وتبدأ فعاليات البرنامج اعتباراً من " 2023/9/20 وحتى يوم 2023/9/24بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية وينعقد البرنامج التدريبى على عدة محاور تدريبية وتأهيلية اهما:-

1.يحدد مفهوم البروتوكول والإتيكيت والمراسم والفرق بينهم.

2. يعد برامج المراسم بكفاءة عالية.

3. يتعرف على أساليب التصرف والمجاملة في المناسبات العامة.

4. يتعرف على أبرز السمات الثقافية في البروتوكول والمراسم في الثقافات المختلفة.

يحاضر فى البرنامج مجموعة من المتخصصين في المراسم والبروتوكولات، وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل تكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا

للتقديم بالبرنامج عبر لينك التسجيل

https://forms.gle/tJYj7QWifFy4VLne8