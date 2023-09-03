وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لانطلاق البطولة الإفريقية لكرة الطائرة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات بطولة أفريقيا لكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجاري على الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وفريدريك نودلف نائبًا عن بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، والدكتور فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام للبطولة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة الهامة، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى المحلي والقاري، مؤكداً على أهمية الرياضة في تعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية.

وأضاف "صبحي" أن هذه البطولة تمثل فرصة للاعبين المصريين للتنافس على المستوى القاري، وتحقيق لقب جديد للرياضة المصرية في الكرة الطائرة، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على التتويج باللقب الأفريقي واسعاد الجماهير المصرية.

ووجه وزير الرياضة الشكر للاتحاد المصري للكرة الطائرة على الطفرة التي أحدثها في تطوير اللعبة في مصر، مؤكداً على أن الوزارة تقف وتدعم جميع الاتحادات الرياضية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، رحب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة بجميع الحضور والمنتخبات المشاركة مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر، موجهاً الشكر للدولة المصرية ممثلة في رئاسة الوزراء تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي على دعمهم الدائم لرياضة كرة الطائرة بشكل مستمر، بجانب أيضا اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وتواجدهما دوما خلف الرياضة المصرية بشكل عام وبجانب رياضة كرة الطائرة بشكل خاص.

وكانت قد أسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

وكان اتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

وضمت قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويرأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.



