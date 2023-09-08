أمريكا تُظهر دعمها الثابت لأوكرانيا وتٌعلن عن مساعدات عسكرية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، تشمل خصوصا معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتُظهر "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.

غير أنّ هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلا من أن تَسحب مباشرة من مخزوناتها.

ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأمريكيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.

تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا لدعم أوكرانيا، وتعهّدت تقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف منذ بدء النزاع في فبراير 2022.

ومن جهته، علق الكرملين الروسي، على إرسال واشنطن اليورانيوم المنضب الي أوكرانيا، أنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عواقب هذا القرار.

وأضاف الكرملين أن تحويل واشنطن أصولا روسية لأوكرانيا قرار غير قانوني وسيتم الطعن فيه.

وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويدفعها للمخاطر.

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