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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يُصدر مقطع فيديو لحملته الانتخابية حول رحلته إلى أوكرانيا

بايدن و زيلينسكي
بايدن و زيلينسكي

أصدر الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، مقطع فيديو لحملته الانتخابية حول رحلته إلى كييف وسط "دوي صافرات الإنذار" و"القوة الهادئة للزعيم الحقيقي"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

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وقال المذيع: "لأول مرة في التاريخ الحديث. لحظة مهمة للغاية على الساحة العالمية، سافر رئيس أمريكي إلى منطقة أعمال عسكرية لا تسيطر عليها الولايات المتحدة".

بايدن و زيلينسكي

وفي مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، تم تذكير الناخبين بأن الرحلة استغرقت 40 ساعة، منها تسع ساعات ونصف الساعة ليلا بالقطار إلى كييف، حيث التقى بايدن بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وجاء في الفيديو أن "صافرات الإنذار دوت محذرة من غارات جوية بينما كان الرجلان يسيران معا (بايدن وزيلينسكي). في وسط منطقة الأعمال العسكرية، وأظهر جو بايدن للعالم، من ماذا صنعت أمريكا. هذه هي القوة الهادئة للزعيم الحقيقي".

واستخدمت إدارة بايدن تلك الرحلة أكثر من مرة كدليل على صلاحيته لولاية ثانية، على الرغم من تجاوز عمره الـ80 عاما.

وزار بايدن كييف للمرة الوحيدة خلال النزاع في فبراير، كما فعل العديد من القادة الغربيين، وذلك بعد أن أبلغ الجانب الروسي مسبقا بتفاصيل الرحلة.

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