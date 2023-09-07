الفيضانات تغرق اليونان ومروحيات لإنقاذ الناجين (فيديو)

أدت الفيضانات العارمة في وسط اليونان إلى مقتل 6 أشخاص وفقدان ما لا يقل عن 6 المفقودين، بالإضافة إلى عشرات المحاصرين، إذ حولت العواصف المطيرة الشديدة مجاري المياه إلى سيول مستعرة، ودمرت السدود، وجرفت الطرق والجسور، وألقت السيارات في البحر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية” اليوم الخميس، فرق الإنقاذ باليونان تستخدم المروحيّات لانتشال الناجين من الفيضانات التي تُغرق مناطق عدة في البلاد بسبب شدة الأمطار.

واجتاحت الفيضانات الناجمة عن العواصف المطيرة الشديدة بلغاريا وتركيا المجاورتين، إذ انتشلت فرق الإنقاذ في تركيا يوم الخميس جثة رجل يبلغ من العمر 53 عاما كان مفقودا منذ أن غمرت الفيضانات موقع مخيم بالقرب من الحدود مع بلغاريا، وجرفت الأكواخ. وبذلك يرتفع عدد القتلى في تركيا إلى ثمانية، وإلى 18 في الدول الثلاث منذ بدء هطول الأمطار يوم الثلاثاء.

وفي اليونان، نشرت السلطات غواصين ومتخصصين في الإنقاذ السريع للمياه، حيث لجأ السكان في بعض القرى إلى أسطح منازلهم هربًا من مياه الفيضانات التي ارتفع منسوبها إلى أكثر من مترين.

وقالت إدارة الإطفاء إنه جرى نقل نحو 60 شخصا جوا إلى أماكن آمنة، بما في ذلك بعض الذين قالوا لوسائل الإعلام المحلية إنهم أمضوا الليل ومعظم يوم الخميس على الأسطح دون طعام أو ماء. وقالت السلطات إن المروحيات، التي كانت تواصل عمليات الإنقاذ في منطقة كارديتسا الأوسع، لم تتمكن من الطيران في وقت سابق بسبب البرق المتكرر.

مياه الفيضانات في اليونان تعزل القرى

وعزلت مياه الفيضانات ثلاث قرى على الأقل في وسط اليونان بالكامل، واتصل السكان بمحطات الراديو للإبلاغ عن انهيار المنازل وطلب الإنقاذ.

وجرى انتشال جثة رجل كان مفقودا لمدة يوم من مجرى مائي يوم الخميس، وبعد ساعات قالت خدمة الإطفاء إنها عثرت على جثتي امرأتين في منطقة كارديتسا. وبمقتل الثلاثة ارتفع إجمالي عدد القتلى في البلاد من الفيضانات إلى ستة منذ يوم الثلاثاء.

وقال فاسيليس كيكيلياس، وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، إنه تم إنقاذ أكثر من 885 شخصًا حتى الآن وتم الإبلاغ عن ستة في عداد المفقودين. وقال الجيش إنه نشر أكثر من 25 قاربا لإنقاذ الأشخاص المحاصرين بسبب مياه الفيضانات، بينما كانت سبع طائرات هليكوبتر وطائرة نقل عسكرية في حالة تأهب.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس: "تجد بلادنا نفسها، لليوم الثالث، تتعامل مع ظاهرة لم نشهد مثلها في الماضي"، مشيراً إلى أن بعض المناطق تلقت أكثر من ضعف متوسط ​​هطول الأمطار السنوي في أثينا في عام 2018. مساحة 12 ساعة.

وقال ماريناكيس: "الأولوية المطلقة للدولة في الوقت الحالي هي إنقاذ... الناس من المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية وحماية البنية التحتية الحيوية".

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فاسيليس فاثراكوجيانيس، إن متخصصين سريعين في إنقاذ المياه وغواصين من وحدات الاستجابة للكوارث التابعة للإدارة، وكذلك الجيش، يشاركون في جهود الإنقاذ ويحاولون الوصول إلى المناطق النائية على الرغم من جرف الطرق.