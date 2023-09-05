جنون الطبيعة.. شرطي أمريكي يفر من ألسنة اللهب والسيول تغمر اليونان بعد موجة حرائق

مشاهد غير مألوفة تسيطر على الطقس حول العالم، ففي أميركا تستعر الحرائق في الغابات وسط مخاوف من اتساع رقعة ألسنة اللهب، وأما في اليونان فأجوائها مختلفة؛ حيث غمرتها السيول بعد موجة من الحرائق.

ونشرت شرطة مقاطعة سبوكان في واشنطن مقطعا مصورا لأحد عناصرها وهو يقود سيارته عبر حرائق الغابات التي اندلعت في أوريغون محاولا الفرار من ألسنة اللهب خلال الساعات الأولى من عملية الإجلاء في 18 أغسطس.

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فيضان اليونان

وأما في اليونان، فسقط قتيل على الأقلّ جراء أمطار غزيرة تتساقط منذ مساء الإثنين في اليونان التي تشهد هذا الصيف حرائق هائلة دمر أحدها في الأسبوعين الأخيرين متنزه داديا الوطني في منطقة إيفروس في الشمال.

وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس أرتوبيوس لقناة Ert الرسمية إن "عواصف رعدية وأمطاراً غزيرة تتساقط الثلاثاء خصوصاً على فولوس، مركز منطقة ماغنيسيّا" في الوسط، حيث لقي رجل حتفه.

وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية جرفت السيول الضحية في حين فُقد راعٍ في قرية آيوس يورغوس في المنطقة نفسها.

ومنطقة ماغنيسيّا وجزر سبوراديس المجاورة لها هي في حالة إنذار أحمر، بحسب جهاز الدفاع المدني.

وبلغت كمية الأمطار المتساقطة في فولوس 200 ملم و516 ملم في بلدة زاغورا المجاورة، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية التي أوصت سكان المنطقة بالحدّ من تحرّكاتهم.

وأشار أرتوبيوس إلى أنّ المياه غمرت الطابق السفلي لمستشفى فولوس إلى حيث استدعي عناصر الإطفاء لضخ المياه منه.

ومنذ الإثنين، حذّرت مصلحة الأرصاد الجويّة من أمطار خطيرة ستشهدها البلاد حتى الخميس. وقالت الحكومة إن "السلطات في حالة تأهّب".

في ما يخصّ حريق غابة داديا في إيفروس المشتعل منذ 19 أغسطس، قال أرتوبيوس لوكالة فرانس برس إن "الحريق تحت السيطرة" مضيفًا أن "عناصر الإطفاء ما زالوا في المكان لمراقبة الوضع".

ودمر حريق داديا الذي صنفه الخبراء على أنه "حريق هائل" حتى الآن أكثر من 81 ألف هكتار من منطقة الغابات المحمية وفق تصنيف وكالة ناتورا الأوروبية منذ العام 2000.



