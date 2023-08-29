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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليونان تكافح حريق غابات هائل لليوم الـ 11

حريق غابات في اليونان
حريق غابات في اليونان

واصل المئات من رجال الإطفاء اليونانيين، اليوم الثلاثاء، مكافحة حريق هائل في منطقة إيفروس الشمالية الشرقية لليوم الـ 11، في واحد من أكبر الحرائق على الأراضي الأوروبية منذ سنوات.

 

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وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أن الحريق أدى إلى مقتل 21 شخصًا خلال الأيام العشرة الماضية؛ ليصبح أسوأ حريق غابات في أوروبا حتى الآن هذا الصيف.

ووفقا لإدارة الإطفاء اليونانية، تركزت العمليات في المناطق القريبة من قرى ليفكيمي وليبتوكاريا وتريس فريسيس، حيث تندلع النيران بشكل متكرر وفي جبل رودوبي اندلعت النيران في منطقتي كاسيتيرا وكركي.

وفي المجمل، يعمل في المنطقة 475 رجل إطفاء، ومعهم 100 مركبة، بينما تساعدهم ست قاذفات مياه وأربع مروحيات.

وقالت خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي المدعومة من الاتحاد الأوروبي إن حريق إيفروس دمر أكثر من 77 ألف هكتار من الأراضي؛ مما يجعله واحدًا من أكبر الحرائق على الأراضي الأوروبية منذ سنوات.

وكشف المرصد الوطني لخدمة الأرصاد الجوية في أثينا - الأسبوع الماضي - أن 12 حريقًا كبيرًا أحرق أكثر من 60 ألف هكتار خلال سبع سنوات؛ مما أدى إلى تدمير ثلث (33%) غابات أتيكا. ووصف المرصد البيانات بأنها "مثيرة للقلق"، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد الحاجة إلى إعادة تعريف شاملة لاستراتيجية إدارة حرائق الغابات في اليونان.
 

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