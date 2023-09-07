وزارة الداخلية تقود حمالات أمنية موسعة بجميع المديريات 

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 342 قضية مخدرات،160 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 83772 حكم قضائى متنوع.

و فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (342) قضية مواد مخدرة بإجمالى (369) متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت (134,536 كيلو جرام)و كمية من مخدر البانجو وزنت (92,950 كيلو جرام)و كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,443 كيلو جرام)و كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,600 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (7,605 كيلو جرام)و كمية من مخدر الأفيون وزنت (3,010 كيلو جرام)و كمية من مخدر الآيس وزنت (1,844 كيلو جرام)و كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,280 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (736 جرام)و عدد (2696) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (160 قطعة سلاح نارى بحوزة 138 متهم) وذلك على

النحو التالى حيث تم ضبط (12) بندقية آلية و(19) بندقية خرطوش و(12) طبنجة و (117) فرد محلى و (527) طلقة مختلفة الأعيرة و (20) خزينة متنوعة و ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و (226) قطعة سلاح أبيض .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83772) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى (341) حكم جناية و(26806) حكم حبس جزئىو (4402) حكم حبس مستأنف و(41348) حكم غرامة و (10875) مخالفة.

وفي فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا (3) حوادث متنوعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (42) متهم وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (316) دراجة نارية مخالفة و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها ضبط (2) سيارة مُبلغ بسرقتها و فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (23714) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال فحص السائقين تم فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.