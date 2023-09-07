الزمالك يمنح اللاعبين راحة بعد الفوز على السكة الحديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي أوسوريو، منح اللاعبين راحة من التدريب بالكرة غدًا الجمعة، على أن يكتفي اللاعبون بأداء تدريبات استشفائية فقط.

الزمالك راحة من التدريبات استعدادًا لمواجهة أرتا سولار

ياتي قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك بعدما حقق الفريق فوزًا كبيرًا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون مقابل، اليوم الخميس، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.