القبض على عاطل اعتدى على بائع جائل بالقاهرة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالى تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بمنطقة المرج بالقاهرة.

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وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض التحصل منه على مبالغ مالية لتركه والسماح له بافتراش السوق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.