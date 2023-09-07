انتخابات الأطباء.. د. كريم سالم: دعم الفرعيات وتطوير الخدمات الإلكترونية للنقابة أولوية

قال مرشح قائمة المستقبل لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء فوق السن الدكتور كريم سالم، إن دعم النقابات الفرعية وتطوير الخدمات الإلكترونيةً للنقابة على رأس الأولويات التي تنتهجها قائمة المستقبل.



وقال سالم خلال زيارته لمستشفى سنورس المركزي بالفيوم، اليوم، إن ذلك سيسهل من توصيل الخدمات للطبيب في منزله، أو في محل عمله، معتبرا أن تلك البداية كانت من استخدام منصات التًواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي في عرض الدورات العلمية والكورسات.

وأشار إلى أن من ضمن الأعمال التي سيتم العمل عليها هو تطوير المنصة الإلكترونية والتطبيق الخاص بالتعليم الطبي.

وأكد سالم، أن قائمة المستقبل تستهدف العمل على زيادة فرص التسجيل للدراسات العليا سواء بالجامعات أو الزمالة أو البورد المصري بحيث تتسع لجميع الخريجين.

ولفت إلى أنة من ضمن البرنامج البدأ في عمل دبلومات مهنية بالتعاون مع كافة الجهات المسئولة و الجمعيات العلمية و الجامعات وتكون معتمدة من جهات الإعتماد المحلية ( والدولية فيما بعد ) وذلك لإعداد الأطباء علميا وفنيا باسعار مناسبة للدبلومات.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء ستعقد فى الثالث عشر من أكتوبر المقبل، على مقعد النقيب العام للأطباء، ونقباء الفرعيات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة ونصف مقاعد الفرعيات.

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