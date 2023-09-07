ختام الجزء الثانى من برنامج إعداد القادة بالبحر الأحمر

شهد السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اللواء محمد البندارى ختام فعاليات الجزء الثانى من برنامج إعداد القادة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، والذى ضم 44 متدرب من مختلف إدارات الديوان العام، على مدى 5 ايام متتالية ، بحضور السكرتير العام المساعد كمال سليمان .

وأكد البندارى، أن الاهتمام بمحتوى البرنامج وكيفية تطبيق المادة العلمية هو الهدف من التدريب، حيث يضيف إلى المتدربين مزيد من الخبرات الثقافية التى تؤهلهم إلى الارتقاء بمستوى أداء العمل وتقديم الخدمة للمواطن بدقة واتقان.

ويحفز المتدربين على اكتساب مهارات القيادة وتحسين أداء الخدمة الحكومية

وحاضرالدكتور أسامة صابر ،الحاصل علي دكتوراة في علم النفس ومحاضر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالقاهرة ومحاضر بجامعة عين شمس، الجزء الأول من التدريب لبرنامج إعداد القادة بديوان عام المحافظة فى 3 سبتمبر ، والتى تنتهى فعالياته اليوم 7 سبتمبر ، مناقشا عدد من الموضوعات النظرية والعملية منها مفهوم واساليب ومهارات القيادة ، و ماهية الإدارة وعناصرها وانواعها ومستوياتها .

ولم يقتصر البرنامج على الجزء النظرى فقط ، فتم تطبيق اختبارات عديدة تساعد على تقييم المتدربين كالثقة بالنفس و مدى الاستعداد للدور القيادى واختبارات السمات الشخصية ، والقيادة والإدارة وكيفية كتابة التقارير .

وأثنى بمدى تجاوب المتدربين وتمتعهم بصفات القائد الناجح، وقدرتهم على تطبيق مفاهيم القيادة ، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم الإنسان بزيادة ثقافته المعرفية والعلمية باستمرار للاستفادة من العلم وتحقيق افضل مستوى للأداء ، وتقديم أفضل خدمة للمجتمع .

وكانت فعاليات المرحلة الثانية من دورة اعداد كوادر المستقبل بديوان عام المحافظة والتي تضم نحو 56 متدرب من موظفي الديوان العام قد بدأت يوم الاحد 3 سبتمبر والتي تستمر لمدة خمسة ايام

وتشتمل الدورة على عدة موضوعات منها اساليب الادارة والفرق بين الادارة والقيادة وكيفيه التغلب على معوقات العمل وخلق مدير متميز وقائد فعال

تتميز الدورة رالعديد من اختبارات تنمية الشخصية ومهارات حل المشاكل واساسيات الاتصال وكتابه التقارير

تاتي الدوره بناء على تعليمات اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة لخلق صف ثاني قادر على اداره الموارد الحالية والتخطيط لمستقبل بشكل علمي مبني على اسس تدريبية واضحة

تناول المادة العلمية الدكتور اسامه صابر الحاصل على دكتوراه في علم النفس ومحاضر في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ومحاضر بجامعة عين شمس