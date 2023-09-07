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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "وش في وش" يتخطى الـ17 مليون جنيه خلال أسابيع من طرحه

فيلم وش فى وش
فيلم وش فى وش

حقق فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح وأمينة خليل أمس الأربعاء إيرادات بلغت 526 ألفا و360 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع من عرضه في السينمات المختلفة 17 مليونا و80 ألف جنيه.

فيلم وش فى وش

أبطال فيلم "وش في وش"

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

أحداث فيلم "وش فى وش"

وقال المخرج وليد الحلفاوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc" إنه سعيد بأن الفيلم عجب الناس، وأن قصته قائمه على تدخل الناس فى علاقة الأزواج وتأثيرها على هذه العلاقة، والبطل الحقيقى هو تعاون الفريق معا، والكل أحب الدور، وتصوير الفيلم استغرق شهرا، مقدما الشكر لباقى المشاركين فى الفيلم.

وأضاف الفنان محمد ممدوح، أن شخصية "شريف" فى الفيلم عادية من طبقة متوسطة يواجه مشكلة مع زوجته، وتدخل الناس يزيد المشكلة، مشيرا إلى أن ورق الفيلم حمسنى للدور والحبكة الجميلة، لافتا إلى أن ما وعد المخرج به نفذه وهو سبب النجاح.

وأكد ممدوح، أنه فخور بمشاركته فى الفيلم لأنه يحترم عقلية المشاهد، وهذا هو النجاح، والإخراج ذكى جدا.

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