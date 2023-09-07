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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم البطة الصفرا بالسينما السعودية

البطة الصفرا
البطة الصفرا

حصد فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل، في شباك التذاكر السعودى خلال أول أسبوع عرض، إيرادات بلغت 6 ملايين و546 ألف جنيه مصري.

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فيلم خارج الصندوق ..البطة الصفرا يُصيب الجمهور بصدمة

قصة البطة الصفرا

تدور قصة الفيلم حول عصابة تتزعمها امرأة وفى إطار كوميدى تتوالى الأحداث لإيصال رسالة عدم الانحراف فى الطرق غير المشروعة التى حتمًا ستؤدى إلى نهاية غير سعيدة.

 

أبطال فيلم البطة الصفرا

يشار إلى أن فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت،  كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

 

الدعوة عامة

وكانت آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا في السينمات فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

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