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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مدحت صالح يستعد لطرح أغنية "حمايا العزيز"

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح، أغنية جديدة "حمايا العزيز"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” ومنصات الأغاني الشهيرة .

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مدحت صالح من حفل افتتاح مهرجان القلعة .. على "الحياة"

كما يستعد مدحت صالح، لإحياء حفلًا غنائيًا بعنوان “الأساتذة”، وذلك بدار الأوبرا المصرية .

 

وأحيا “صالح” حفلًا غنائيًا تحت عنوان "الأساتذة ومدحت صالح" بدار الأوبرا المصرية، والذي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر.

 

آخر حفلات مدحت صالح

كما أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

 

وشارك الفنان الكبير مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.
 

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

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