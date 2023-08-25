مدحت صالح من حفل افتتاح مهرجان القلعة .. على "الحياة"

يبدأ الفنان مدحت صالح، في الغناء، بعد قليل، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان القلعة، الذي تذيعه شبكة تليفزيون الحياة حصريا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود شبكة تليفزيون الحياة في إذاعة كل الفعاليات الفنية والاحتفالات والمهرجانات الكبرى للمشاهد المصري والعربي.

وانطلقت فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء الليلة، بتكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغناء.

ويشارك الفنان الكبير مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.



وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.