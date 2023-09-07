الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر ليوم الإثنين المقبل (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية " dmc"، اليوم الخميس، إن الموجة الحارة الشديدة التي تضرب البلاد حاليًا بدأت أمس الأربعاء ومستمرة حتى الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليًا ترجع إلى الكتل الهوائية القادمة لمصر، وهي كتل هوائية صحراوية.

وواصلت غانم أنها كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، لافتة إلى أن ترتفع درجات الحرارة خلال هذه الموجة شديدة الحرارة على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأكملت أن هذه الموجة متوقعة في الوقت الحالي من الصيف، مستطردة :"ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة والعظمى ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة إلى 39 درجة، وفي السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة.

وأوضحت أن نسب الرطوبة ستكون منخفضة، وحالة الجو ستكون شديد الحرارة فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية ومائلة للحرارة خلال فترة الليل.

واستطردت غانم أن ارتفاعات درجات الحرارة مستمرة ليوم الإثنين، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مع يوم الثلاثاء المقبل، متابعة أن تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدل الحقيقي ثم تبدأ الانخفاض وتعود للأجواء المعتادة.